Τον όγδοο τίτλο του στην εφετινή σεζόν και πρώτο του στο Τόκιο πανηγύρισε ο Κάρλος Αλκαράθ στο Japan Open, καθώς επιβλήθηκε την Τρίτη στον τελικό με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Τέιλορ Φριτζ.

Η νίκη αποτέλεσε επίσης μια «εκδίκηση» του Νο 1. της παγκόσμιας κατάταξης για την ήττα που είχε γνωρίσει από τον Αμερικανό (Νο 5) στο Laver Cup αυτόν τον μήνα, η οποία ήρθε λίγο μετά τη θριαμβευτική πορεία του στο US Open.

Μετά από ένα ποιοτικό ξεκίνημα στον αγώνα ο Αλκαράθ προηγήθηκε, κάνοντας μπρέικ στον Φριτζ και στη συνέχεια απλώς κράτησε το δικό του σερβίς.

Ο Φριτζ κάλεσε τον γιατρό για ένα πρόβλημα στον μηρό πριν από την έναρξη του επόμενου σετ και ο Αλκαράθ αμέσως άσκησε πίεση, κάνοντας μπρέικ στο πρώτο γκέιμ.

Ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam δημιούργησε γρήγορα προβάδισμα με 4-1, ωθώντας τον Φριτζ να πετάξει την ρακέτα του στο πάτωμα απογοητευμένος, και παρόλο που ο Αλκαράθ ταλαντεύτηκε για λίγο στο σερβίς του αργότερα, εξασφάλισε τη νίκη και τον πρώτο τίτλο του στο Τόκιο.