Τους νεκρούς Ισραηλινούς, θύματα των επιθέσεων της Χαμάς, θέλησαν να τιμήσουν οι ποδοσφαιριστές της Κ21 του Ισραήλ πριν από τον αγώνα, με τους ομολόγους τους της Πολωνίας. Έτσι με το σφύριγμα της έναρξης του παιχνιδιού κράτησαν ενός λεπτού σιγή, παρακάμπτοντας την άρνηση της UEFA στο σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλλει. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία κρατάει ουδέτερη στάση, γι’ αυτό και ήταν αρνητική στο αίτημα των Ισραηλινών.

Παρά την απαγόρευση της UEFA, οι δύο ομάδες βρήκαν τον τρόπο να την παρακάμψουν, γι’ αυτό μετά το σφύριγμα του διαιτητή για έναρξη του αγώνα, οι παίκτες των δύο αντιπάλων έμειναν ακίνητοι για ένα λεπτό.

