Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, για «απρεπή και αντιεπαγγελματική χειρονομία» προς διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος.

Το βράδυ της Κυριακής στη νίκη των Λέικερς με 110-97 επί των Νικς, με 4:35 να απομένουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ο Σλοβένος γκαρντ τοποθετήθηκε στη ρακέτα θεωρώντας ότι είχε κερδίσει επιθετικό φάουλ.

Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν την παράβαση, με αποτέλεσμα ο Ντόντσιτς να αντιδράσει κάνοντας χειρονομία, τρίβοντας τα δάχτυλα και των δύο χεριών του, υπονοώντας ότι ο διαιτητής πληρώνεται.

Παρά το περιστατικό, ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ευστοχώντας σε 11 από τις 25 προσπάθειες εντός πεδιάς, εκ των οποίων 5 από τις 16 στο τρίποντο.

Τη φετινή σεζόν ο 27χρονος γκαρντ ηγείται του ΝΒΑ στο σκοράρισμα με 32,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση στις ασίστ με 8,4. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί πέντε φορές στην κορυφαία πεντάδα της λίγκας.