Η FIFA επέκτεινε σε τρεις αγωνιστικές την τιμωρία του μέσου της Νότιας Αφρικής, Τέμπα Ζουάνε, μετά την αποβολή του στην πρεμιέρα της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Μεξικό.

Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με το Μεξικό, όπου οι συνδιοργανωτές επικράτησαν με 2-0 στο στάδιο «Αζτέκα». Η κάρτα ήρθε για χτύπημα στο πρόσωπο του αμυντικού Ρομπέρτο Αλβαράδο. Η Νότια Αφρική ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες, καθώς νωρίτερα είχε αποβληθεί και ο μέσος Σφέφελο Σιτόλε.

Ο Ζουάνε επιχείρησε να ξεπεράσει τον Αλβαράδο στην περιοχή του Μεξικού και οι δύο παίκτες ήρθαν σε επαφή, πριν το χέρι του Νοτιοαφρικανού καταλήξει στο πρόσωπο του αντιπάλου του, με τον Βραζιλιάνο διαιτητή Γουίλτον Σαμπάιο να του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νότιας Αφρικής, Ούγκο Μπρος, δήλωσε ότι μπορούσε να αποδεχθεί την αποβολή του Σιτόλε, ο οποίος ανέκοψε αντικανονικά αντίπαλο σε προφανή ευκαιρία για γκολ, ωστόσο χαρακτήρισε αμφισβητούμενη την αποβολή του Ζουάνε.

«Για τη δεύτερη κόκκινη κάρτα μπορούμε να συζητήσουμε. Ήταν ο Μεξικανός παίκτης που εμπόδιζε τον δικό μου ποδοσφαιριστή. Αυτή ήταν η εκτίμηση του διαιτητή και πρέπει να την αποδεχθούμε, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ αυστηρή απόφαση για απευθείας κόκκινη κάρτα», ανέφερε ο Βέλγος προπονητής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, κάθε αποβολή επισύρει αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής, ωστόσο σε περιπτώσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερη τιμωρία.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Τσεχία στην Ατλάντα την Πέμπτη, για τη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της FIFA.