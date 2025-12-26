Τιμωρία μίας αγωνιστικής επιβλήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας στον Ματίας Αλμέιδα για την αποβολή στο πρόσφατο ματς της Σεβίλλης με τη Ρεάλ, ενώ για το ίδιο ματς ο αμυντικός των Ανδαλουσιανών, Μαρκάκο τιμωρήθηκε με «καμπάνα» έξι αγωνιστικών.

Η επιτροπή της RFEF τιμώρησε τον στόπερ με αυτή τη βαριά ποινή, τόσο για την αποβολή του στο εν λόγω ματς, όσο και για την υβριστική του συμπεριφορά και τη λεκτική βία, που άσκησε αμέσως μετά στον διαιτητή της αναμέτρησης!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σεβίλλη θα καταθέσει έφεση το προσεχές διάστημα.