Υπό έντονο κύμα καύσωνα αναμένεται να διεξαχθεί το ματς Παραγουάη-Γαλλία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το φαινόμενο του «heat dome» έχει καλύψει μεγάλο μέρος των ανατολικών ΗΠΑ και το Τορόντο, ανεβάζοντας κατακόρυφα τη θερμοκρασία και την υγρασία σε πόλεις που φιλοξενούν αγώνες της διοργάνωσης.

Μεταξύ αυτών είναι και η Φιλαδέλφεια, όπου η Γαλλία και η Παραγουάη θα αναμετρηθούν το Σάββατο με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα αναμένεται να προσεγγίσει τους 37,8 βαθμούς Κελσίου, με τις Αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης των φιλάθλων λόγω της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο και της υψηλής υγρασίας.

Μετεωρολόγος της AccuWeather σημείωσε ότι οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, ειδικά σε φιλάθλους από ψυχρότερα κλίματα που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες θερμοκρασίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και χρήση ελαφριάς ένδυσης.

Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι δροσιάς έχουν τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων στο fan zone της πόλης, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση από τη ζέστη.

Φίλαθλοι που βρίσκονται στην περιοχή αναφέρουν ότι η υψηλή υγρασία επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθιστώντας την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμη πιο έντονη, ιδίως κοντά σε υδάτινους όγκους όπως ο ποταμός που διασχίζει την πόλη.