Λίγες εβδομάδες μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Ιμπόν Ναβάρο στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, ο Νίκολα Κάλινιτς μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στις δηλώσεις του, ο θρύλος των ερυθρόλευκων εξήγησε με ειλικρίνεια ότι η απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση οφείλεται στην απώλεια του πάθους για το μπάσκετ, ένα συναίσθημα που τον συνόδευε για αρκετά χρόνια και τον επηρέαζε ψυχολογικά, παρόλο που σωματικά ένιωθε σε εξαιρετική κατάσταση και γεμάτος ενέργεια.

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