Δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Κόμο, που πάτησε κορυφή στη Serie A. Μετά το «διπλό» στη Νάπολι, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας και εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ (24/11) στο Champions League πέρασε από τη Γένοβα με το επιβλητικό 4-1 επί της Τζένοα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Όσμαγιτς πριν από το 20λεπτο, όμως η Κόμο απάντησε με τρία γκολ μέσα σε 15 λεπτά και έφτασε άνετα στη νίκη. Ανάμεσα στους σκόρερ ήταν και ο 22χρονος Νίκο Πας, ο διάδοχος του Μέσι στο «Νο10» της εθνικής Αργεντινής. Ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Μόισε Κεν.

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