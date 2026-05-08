Οι οικονομικές απολαβές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από τις διοργανώσεις τη UEFA είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στο σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα των ομάδων.

Κάθε χρόνο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μοιράζει τεράστια ποσά, τα οποία πλέον έχουν ξεπεράσει το δισεκατομμύριο σε ευρώ. Παράλληλα, όμως, με την εισαγωγή του Conference League στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και την ύπαρξη τριών ευρωπαϊκών Kυπέλλων, διογκώθηκε και το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στην πιο «αστραφτερή» διοργάνωση και την τρίτη τη τάξει.

Έτσι, ενώ οι διοργανώσεις έφτασαν στο τέλος και οι ομάδες προετοιμάζονται για τους τελικούς, είναι γνωστά και τα ποσά που θα λάβουν όλες οι συμμετέχουσες. Οι ομάδες του Champions League λαμβάνουν ασύγκριτα περισσότερα χρήματα και το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι η τελευταία ομάδα της League Phase έβαλε στα ταμεία της πιο πολλά, από την τροπαιούχο του Conference League!

Συγκεκριμένα η Καϊράτ Αλμάτι που κατετάγη 36η και τελευταία στη League Phase του Champions League κέρδισε 21.200.000 ευρώ, ενώ ο νικητής του Conference θα φτάσει τα 20.800.000 εάν είναι η Ράγιο Βαγεκάνο και τα 20.400.000 εάν πάρει την… κούπα η Κρίσταλ Πάλας.

Όσο για το Champions League, εκεί τα κέρδη… ξεφεύγουν. Εάν η Άρσεναλ κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό της Βουδαπέστης θα έχει εισπράξει συνολικά 148.200.000 ευρώ, ενώ εάν η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρήσει το τρόπαιό της θα έχει κέρδη 145.698.000!

Παραπάνω από τη χρηματιστηριακή αξία της πιο «ακριβής» (με βάση την ιστοσελίδα transfermarkt) ελληνικής ομάδας, που είναι ο Ολυμπιακός με 137,6 εκατομμύρια.