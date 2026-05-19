Με αυξημένο ωράριο θα λειτουργούν εστιατόρια και μπαρ με άδεια λειτουργίας στην επαρχία του Οντάριο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης παρατείνεται η πώληση αλκοόλ σε ολόκληρη την καναδική επαρχία έως τις 04:00.

Το BMO Field στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Τορόντο, θα φιλοξενήσει έξι αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του εναρκτήριου παιχνιδιού του Καναδά με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στις 12 Ιουνίου, ενώ η προσωρινή παράταση θα ισχύσει από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ.

«Η παράταση της τελευταίας παραγγελίας ποτού κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα βοηθήσει το Οντάριο να προσφέρει μια ασφαλή, ζωντανή και φιλόξενη εμπειρία για φιλάθλους από όλο τον κόσμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Gaming, Σταν Τσο και συνέχισε:

«Καθώς το Οντάριο υποδέχεται επισκέπτες για αυτό το παγκόσμιο γεγονός, το μέτρο αυτό θα δώσει στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο να απολαύσουν τα παγκόσμιας κλάσης μπαρ και εστιατόριά μας, στηρίζοντας παράλληλα τον τουριστικό τομέα της επαρχίας».

Στο Οντάριο, η τελευταία παραγγελία αλκοόλ γίνεται συνήθως στις 02:00, ενώ η επαρχία είχε επίσης παρατείνει προσωρινά το ωράριο τον Φεβρουάριο, επιτρέποντας στα μπαρ να ανοίγουν νωρίτερα ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τον τελικό χόκεϊ επί πάγου ανδρών μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το Μουντιάλ 2026, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά στις 11 Ιουνίου.