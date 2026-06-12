Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αλφόνσο Ντέιβις θα στερηθεί ο Καναδάς στον εναρκτήριο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

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