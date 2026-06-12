Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αλφόνσο Ντέιβις θα στερηθεί ο Καναδάς στον εναρκτήριο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αλφόνσο Ντέιβις θα στερηθεί ο Καναδάς στον εναρκτήριο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.