Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Καναδά και στο Κατάρ, με τον προπονητή των Καναδών, Τζέσι Μαρς και τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Κατάρ, Χουλέν Λοπετέγκι, να έρχονται σε λεκτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του καναδικού Τύπου, ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τον ομόλογό του, κατηγορώντας τον ότι η ομάδα του συνέχισε να επιτίθεται και να αναζητά περισσότερα γκολ ακόμη και στο 6-0, σε ένα σημείο που το Κατάρ αγωνιζόταν ήδη με εννέα παίκτες. Ο Λοπετέγκι φέρεται να θεώρησε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά ως αντιαθλητική.

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