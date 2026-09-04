O Ροντινέι ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο με την φανέλα της Σάντος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (6/9-22:00) με την Ιντερνασιονάλ, στο Μπέιρα-Ρίο, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, ο Νεϊμάρ υπέστη μυϊκό τραυματισμό και όπως είπε ο προπονητής της Σάντος Κούκα θα απουσιάσει. Αντίθετα τόνισε ότι θα κάνουν ντεμπούτο, εκτός από τον Ροντινέι και ο Άρθουρ.

Οι δύο ομάδες δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.