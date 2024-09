Η Φενερμπαχτσέ ετοιμάζεται να κλείσει τα όποια κενά υπήρχαν στη θέση «5» με εμφατικό τρόπο, φέρνοντας ξανά στην Ευρώπη, μετά από εννιά χρόνια και το τέλος της θητείας του στον Ερυθρό Αστέρα., τον «γίγαντα» (2.24μ.) Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

After spending 9 seasons in the NBA, Boban Marjanovic will make his return to the EuroLeague and will play for Fenerbahce ✍️ pic.twitter.com/ZRtbwj05lm

— BasketNews (@BasketNews_com) September 17, 2024