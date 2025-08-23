Παίκτης της Άρσεναλ με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) ο Εμπερέτσι Έζε, λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα των «κανονιέρηδων» με τη Λιντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στους «κανονιέρηδες» και στην Κρίσταλ Πάλας για τη μεταγραφή του Άγγλου διεθνούς επιθετικού επικυρώθηκε, με τους Λονδρέζους να ανακοινώνουν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε πολύ κοντά στην Τότεναμ, ωστόσο, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτή που απέσπασε στο φινάλε την υπογραφή του.

Ο Έζε αποχωρεί από τους «Αετούς» μετά από 5 χρόνια προσφοράς κι έχοντας πανηγυρίσει πριν από μερικούς μήνες την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του κλαμπ που εδρεύει στο Ανατολικό Λονδίνο. Από σήμερα, «μετακομίζει» και επίσημα στο βόρειο μέρος της αγγλικής πρωτεύουσας.