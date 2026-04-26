Η Κάρεν Μπρέιντι αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες στο αγγλικό ποδόσφαιρο, χτίζοντας μια καριέρα σχεδόν 35 ετών σε έναν χώρο που παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες. Η πρόσφατη αποχώρησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Γουέστ Χαμ, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Ξεκινώντας σε ηλικία μόλις 23 ετών ως γενική Διευθύντρια της Μπέρμιγχαμ Σίτι, η Μπρέιντι δεν άργησε να ξεχωρίσει. Με αποφασιστικότητα και διορατικότητα, κατάφερε να σώσει τον Σύλλογο από την οικονομική κατάρρευση και να τον μετατρέψει σε έναν σύγχρονο και βιώσιμο οργανισμό, εισάγοντάς τον ακόμη και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

