Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Γκενκ απέναντι στην Φράιμπουργκ (19/3, 19:45) και κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια περί έντονου ενδιαφέροντος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Γκενκ μετρούν αντίστροφα για την αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φράιμπουργκ με στόχο την πρόκριση στους «8» του Europa League, μία εβδομάδα μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές των Βέλγων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι.

