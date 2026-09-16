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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε οριστικά πίσω του την περιπέτεια που τον ταλαιπώρησε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ κατά την έναρξη της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα, σήμερα το πρωί συμμετείχε για πρώτη φορά στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα.

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