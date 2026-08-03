Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, τον οποίο αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο η Γκένκ τόνισε μεταξύ άλλων πως επέλεξε την Ντόρτμουντ γιατί ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους του συλλόγους. Αλλά και γιατί πιστεύει πως εκεί θα μπορέσει να εξελιχθεί ως παίκτης και να μάθει πολλά.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού Έλληνα σταρ, ο οποίος υπέγραψε με τους Βετσφαλούς συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Ο 18χρονος εξτρέμ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στα σαλόνια της Bundesliga.

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