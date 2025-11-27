Ένα εκπληκτικό γκολ, σκόραρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να στείλει την Γκενκ με αέρα δύο τερμάτων (2-0) στο ημίχρονο απέναντι στη Βασιλεία, στην αναμέτρηση για το Europa League.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ σημείωσε το παρθενικό του τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πήγε στο ένας εναντίον ενός, συνέκλινε προς τα μέσα και σχεδόν από την αριστερή γωνία της περιοχής, με ένα απίθανο πλασέ έστειλε την μπάλα να… αναπαυτεί στο δεξί «Γ» της αντίπαλης εστίας.

Αυτό είναι το πρώτο φετινό γκολ του Καρέτσα με τη φανέλα της Γκενκ, με τον 18χρονο να έχει ήδη 7 ασίστ σε πρωτάθλημα και Europa League.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα