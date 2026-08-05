Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μπήκε για πρώτη φορά στο γήπεδο με τα χρώματα της Ντόρτμουντ, πραγματοποιώντας την παρθενική του προπόνηση μπροστά στους φίλους της ομάδας.

Οι «Βετσφαλοί» ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού Έλληνα σταρ από την Γκενκ τη Δευτέρα 3/8. Ο 18χρονος εξτρέμ υπέγραψε με τη γερμανική ομάδα συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στα σαλόνια της Bundesliga.

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