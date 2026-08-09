Έντονο ελληνικό αποτύπωμα στον τελικό του Emirates Cup 2026, όπου η Ντόρτμουντ επικράτησε 3-2 της Άρσεναλ και κατέκτησε το τρόπαιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης, οι οποίοι είχαν καθοριστική παρουσία στην αναμέτρηση. Ο Καρέτσας έκανε ιδανικό ντεμπούτο με τους Βεστφαλούς, καθώς στο 29ο λεπτό πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ υψηλής τεχνικής, διαμορφώνοντας το 2-0 με εξαιρετική ατομική ενέργεια και άψογη εκτέλεση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr