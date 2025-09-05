Δηλώσεις για την προσεχή μονομαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε ο Καντίν Κάρινγκτον, μετά την πρώτη προπόνηση, στην Arena Riga, με τον νατουραλιζέ παίκτη των αντιπάλων μας να παραδέχεται ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί η ομάδα του να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Κάρινγκτον είπε: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Προφανώς, ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός παίκτης, παίζει έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με το να τον σταματήσεις, αλλά να περιορίσεις τη δράση του και όλους τους άλλους που βρίσκονται γύρω του. Θα δούμε πως θα πάει».

Για το αν έχει παρακολουθήσει την εθνική Ελλάδας, εξήγησε: «Είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω, ναι. Παίξαμε κιόλας ένα φιλικό νωρίτερα το καλοκαίρι. Προφανώς, ο Γιάννης και πολλοί παίκτες δεν αγωνίζονταν αλλά ξέρουμε πάνω κάτω πώς θέλουν να παίξουν. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες τους και σε αυτό θα εστιάσουμε».

Για τους Σλούκα και ο Ντόρσεϊ δήλωσε: «Θα πρέπει να τους βγάλουμε έξω από το πλάνο τους. Αν αφήσουμε τις ομάδες να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην τους κάνεις να νιώσουν άβολα, τότε το έργο ειναι εύκολο γι αυτους. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άβολα. Προφανώς όπως είπες έχουν καλούς παίκτες στα γκαρντ απλά πρέπει να τους το κάνουμε πιο δύσκολο».

Τέλος, για τη «μάχη» ανάμεσα στον Γιάννη και τον Αβντίγια και τί πρέπει να κάνουν οι συμπαίκτες του στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στο να έρθει η νίκη, επισήμανε: «Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Το ένα μπορεί να είναι να σκοράρουμε και να βάζουμε καλάθια, το άλλο μπορεί να είναι η άμυνα. Για εμένα προσωπικά αυτό που θέλω να κάνω ό,τι μπορώ κάθε βράδυ, είτε σκοράρω είτε όχι».

Το Ισραήλ θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής Ελλάδας, σε νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, την ερχόμενη Κυριακή (7/9, 21:45, ΕΡΤ1-Novasports Start) στη Ρίγα.

Ο αντίπαλος της εθνικής μας προκρίθηκε στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με ρεκόρ νικών – ηττών 3-2, από τον 4ο όμιλο.