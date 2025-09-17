Ο προπονητής της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του, μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, για το γεγονός, ότι αν και αριθμητικό μειονέκτημα, πάλεψαν απέναντι στους Πειραιώτες, φεύγοντας εν τέλει με τον βαθμό από το Φάληρο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στην κάμερα της COSMOTE TV ο Ισπανός:

«Οι παίκτες μου ήταν γενναίοι. Παίζαμε με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από ένα ημίχρονο. Ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος. Πήγαμε στα αποδυτήρια και είπαμε στο δεύτερο να περιμένουμε και να χτυπήσουμε σε αντεπιθέσεις.

Ξέραμε πόσο δύσκολο και περίπλοκο θα ήταν ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, ειδικά μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι που φεύγουμε με την ισοπαλία από το “Γ. Καραϊσκάκης”.

Όσον αφορά την αλλαγή του Νταβίντ Λουίζ ήταν αναγκαστική, καθώς ένιωσε ένα τράβηγμα και δεν θέλαμε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά».