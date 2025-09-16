Τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή της Πάφου στη League Phase του Champions League εξέφρασε ο προπονητής της κυπριακής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αυριανού αγώνα (17/9, 19:45, MEGA-Cosmote Sport 2) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», κάνοντας λόγο για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Μεταξύ άλλων ο τεχνικός της κυπριακής ομάδας δήλωσε ανυπόμονος για την πρεμιέρα με τους Πειραιώτες και χαρούμενος που θα συναντήσει και πάλι τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Κοιτάζουμε και περιμένουμε το παιχνίδι, δουλέψαμε σκληρά. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για αύριο για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο», τόνισε μιλώντας στη συνέχεια:

Για το πλάνο της Πάφου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουμε το πλάνο μας, δεν αλλάζουμε πολλά. Οι παίκτες ξέρουν τι να κάνουν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

Για το αν θεωρεί ότι είναι το πιο σημαντικό ματς για τη βαθμολογία: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όλα θα είναι δύσκολα για εμάς. Θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι».

Για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ: «Συναντηθήκαμε πολλές φορές όταν ήμουν μαζί με τον Έμερι. Είμαι χαρούμενος που θα τον συναντήσω ξανά».

Για την πίεση ψηλά που ασκεί ο Ολυμπιακός και αν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Ελλάδας: «Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο όλοι ξέρουμε πώς παίζουν οι ομάδες. Έχει ίδια προσέγγιση με αυτή που είχαμε με τον Έμερι».

Τους ποδοσφαιριστές της Πάφου εκπροσώπησε ο Μπρούνο, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο Καραϊσκάκης για να παίξω με την πρώην ομάδα μου. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Είναι όνειρό μου να αγωνίζομαι τέτοιου είδους αγώνες. Ήρθαμε εδώ για θετικό αποτέλεσμα, για να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».