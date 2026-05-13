Η Ισπανία… βουίζει για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πορτογάλο να έχει στόχο να βάλει τάξη στην προβληματική «βασίλισσα».

Η εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» υποστηρίζει πως η πρόσληψη του διάσημου Πορτογάλου προπονητή, θα οριστικοποιηθεί επίσημα, μόλις τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε Ισπανία και Πορτογαλία, καθώς η Μπενφίκα διεκδικεί τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο 63χρονος τεχνικός ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012). Είχε τότε τον Ικερ Κασίγιας κάτω από τα δοκάρια της ομάδας και ο 44χρονος πλέον παλαίμαχος Ισπανός διεθνής τερματοφύλακας αντιτίθεται τώρα στην επιστροφή του Πορτογάλου κόουτς στο «Μπερναμπέου» και δημοσιοποίησε την άποψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Είναι σπουδαίος επαγγελματίας, αλλά δεν τον θέλω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν καλύτερες επιλογές για ν’ αναλάβουν την ομάδα της ζωής μου. Προσωπική άποψη. Τίποτα περισσότερο».