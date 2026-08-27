Η σύγκρουση της UEFA με την FIFA μαίνεται και κλιμακώνεται! Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία με ανακοίνωση που εξέδωσε επιβεβαίωσε επισήμως την ρήξη με τον Ελβετό και αναμένεται πλέον να ακολουθήσει την δικαστική οδό.

Η UEFA κάνει λόγο για «βαθιά αποτυχία κρίσης» και «κατάχρηση προεδρικής εξουσίας» και ζητά ανεξάρτητο έλεγχο για τη FIFA Forward Enterprise. Παράλληλα, στέλνει για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει της επόμενης προεδρικής εκλογής της FIFA, προειδοποιώντας ότι, εφόσον ο Ινφαντίνο διεκδικήσει νέα θητεία, θα συνεργαστεί με άλλες συνομοσπονδίες για την ανάδειξη «αξιόπιστης εναλλακτικής».

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