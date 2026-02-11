Μία απόφαση-σταθμός εγκρίθηκε στο ιαπωνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στην εκατονταετηρίδα της J-League.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να καταργηθεί η ισοπαλία στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου της ασιατικής χώρας.

Έτσι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια του ματς, θα ακολουθείται η διαδικασία πέναλτι, στην οποία δύο βαθμοί θα δίνονται στον νικητή και έναν στον ηττημένο.

Το εν λόγω μέτρο θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ισοπαλίας και θα ισχύσει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου του 2026.

Το υπόλοιπο σύστημα βαθμολόγησης θα παραμείνει αμετάβλητο, με τρεις βαθμούς για τον νικητή και κανέναν για τον ηττημένο μετά από 90 λεπτά.

Η J-League θα αλλάξει μετά το καλοκαίρι για να αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό μοντέλο, ευθυγραμμίζοντας τις διοργανώσεις και τα μεταγραφικά της παράθυρα με αυτά στην Ευρώπη.