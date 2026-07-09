Δικαστήριο της Κολομβίας διέταξε την κατάσχεση κατοικίας του παλαίμαχου διεθνούς τερματοφύλακα Ρενέ Χιγκίτα, κρίνοντας ότι το ακίνητο είχε αποκτηθεί αρχικά με χρήματα προερχόμενα από το καρτέλ ναρκωτικών του Πάμπλο Εσκομπάρ, πριν περιέλθει στην κατοχή του το 1992.

Η εισαγγελία ερευνά εδώ και δώδεκα χρόνια την προέλευση του ακινήτου, που βρίσκεται σε πολυτελή συνοικία του Μεντεγίν, πόλη όπου γεννήθηκε ο 59χρονος Χιγκίτα και στην οποία αναπτύχθηκε το διαβόητο καρτέλ του Μεντεγίν υπό την ηγεσία του Πάμπλο Εσκομπάρ.

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