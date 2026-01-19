Στην 46η θέση (148,38 βαθμοί) της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA παραμένει η Ελλάδα.

Η Ισπανία εξακολουθεί να ηγείται της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, αφού ανέκτησε την πρώτη θέση τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η Γαλλία (3η) συμπληρώνει το βάθρο στην κατάταξη του τέλους της χρονιάς, με τις επτά πρώτες-Αγγλία (4η), Βραζιλία (5η), Πορτογαλία (6η), Ολλανδία (7η)- να παραμένουν στις θέσεις που έκλεισαν το 2025.

Οι φιναλίστ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Μαρόκο και Σενεγάλη, κλέβουν την παράσταση στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι Μαροκινοί επέστρεψαν στην πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 1998, φτάνοντας στην καλύτερη θέση της ιστορίας τους, στην όγδοη θέση.

Η νικήτρια, Σενεγάλη (12η, +7), ανταμείφθηκε για την ανάκτηση του ηπειρωτικού στέμματος, σκαρφαλώνοντας σε πρωτοφανή ύψη.

Η άνοδος του Μαρόκου είχε κόστος για την Κροατία (11η, -1), η οποία έχει αποχωρήσει από την πρώτη δεκάδα, καθώς και για το Βέλγιο (9η, -1) και τη Γερμανία (10η, -1).

Η -τρίτη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής-, Νιγηρία (τώρα 26η) και το Καμερούν (τώρα 45ο) ανέβηκαν από 12 θέσεις.

Πρόσθετες ιστορίες επιτυχίας περιλαμβάνουν αξιοσημείωτες ανόδους για την Αλγερία (28η, +6), την Αίγυπτο (31η, +4), την εκθρονισμένη κάτοχο του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού (37η, +5) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (48η, +8).

Επίσης, το Κόσοβο (79ο, +1) έχει αναρριχηθεί για άλλη μια φορά, ανεβαίνοντας αυτή την φορά χάρη στην πτώση της Γκαμπόν οκτώ θέσεων στην 86η, ενώ η Κόστα Ρίκα (51η, -2) ​​και το Ουζμπεκιστάν (52η, -2) ​​έχουν και οι δύο αποχωρήσει από την πρώτη 50άδα.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

Ισπανία 1.877,18 βαθμοί Αργεντινή 1.873,33 Γαλλία 1.870 Αγγλία 1.834,12 Βραζιλία 1.760,46 Πορτογαλία 1.760,38 Ολλανδία 1.756,27 Μαρόκο 1.736,57 Βέλγιο 1.730,71 Γερμανία 1.724,15

…

Ελλάδα 1.490,38

…