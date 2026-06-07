Στιγμές αγωνίας σημειώθηκαν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.
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Στιγμές αγωνίας σημειώθηκαν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.
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