Στιγμές αγωνίας σημειώθηκαν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.

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