Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αλγερίας (FAF) κατέθεσε επίσημη ένσταση στη FIFA, καταγγέλλοντας «διαιτητική αδικία» στην ήττα με 3-0 από την Αργεντινή, για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ένσταση κατατέθηκε ήδη από την επομένη της αναμέτρησης, η οποία διεξήχθη στις 16 Ιουνίου στο Κάνσας Σίτι και αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Η αλγερινή πλευρά εστιάζει σε συγκεκριμένες φάσεις, με κυριότερη ένα δυνατό μαρκάρισμα του Λιονέλ Μέσι στο 30ό λεπτό πάνω στον Αΐσα Μαντί, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Αργεντινός σταρ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (17’, 60’, 76’) στη νίκη της ομάδας του, δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή Σίμον Μαρτσίνιακ.

Η ίδια πηγή κάνει λόγο και για δύο ακόμη φάσεις που, όπως υποστηρίζει, περιλάμβαναν αγκωνιές πάνω στους Ιμπραΐμ Μαζά και Ανίς Χαντζ Μουσά, χωρίς παρέμβαση του VAR.

«Δεν αμφισβητούμε την ανωτερότητα της Αργεντινής, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε τέτοιες αποφάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την FAF να σημειώνει ότι δεν ζητά αλλαγή αποτελέσματος, αλλά εξέταση της διαιτησίας από τα αρμόδια όργανα.

Η Αλγερία συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, αντιμετωπίζοντας την Ιορδανία και την Αυστρία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.