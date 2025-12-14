Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζανλούκα Σκαμάκα η Αταλάντα «λύγισε» την αντίσταση της Κάλιαρι, επικράτησε με 2-1 στο Μπέργκαμο και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για να καλύψει όσο μπορεί από το χαμένο έδαφος.

Ο 26χρονος Ιταλός σέντερ φορ ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων των «μπεργκαμάσκι», στο 11′ και 81′, ενώ ενδιάμεσα (75′) οι Σαρδηνοί είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Γκαετάνο.

Τα στιγμιότυπα και τα γκολ του αγώνα

Αυτό που έκανε απόψε η Λάτσιο στο «Ενιο Ταρντίνι» δεν είναι κάτι που το συναντά κανείς συχνά. Το αντίθετο, συμβαίνει σπάνια… Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 42′ (αποβολή Τζακάνι) και με εννέα από το 78′ (αποβολή Μπάσιτς), κατάφερε να σκοράρει στο 82′ με τον Νοσλίν και να πάρει ένα τεράστιο «τρίποντο» απέναντι στους «παρμέντσι» με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Serie A!

Τα στιγμιότυπα του αγώνα

Περισσότερο από ενάμιση μήνα είχε να γευτεί την χαρά της νίκης η Τορίνο, γεγονός που την «έριξε» πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Serie A. Μετά τις 26/10 και το «τρίποντο» επί της Τζένοα με 2-1, ακολούθησαν έξι ματς που η «γκρανάτα» δεν κατάφερε να πανηγυρίσει (3 ήττες, 3 ισοπαλίες). Μέχρι και σήμερα, όταν επικράτησε με 1-0 της Κρεμονέζε για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και πήρε βαθιά βαθμολογική… ανάσα.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε… φρένο στο μικρό σερί νικών που προερχόταν το συγκρότημα από την Κρεμόνα (2-0 τη Λέτσε και 3-1 εκτός την Μπολόνια).

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λέτσε-Πίζα 1-0 (72′ Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27′ Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1 (82′ Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11′,81′ Σκαμάκα – 75′ Γκαετάνο)

Μίλαν-Σασουόλο 14/12

Φιορεντίνα-Βερόνα 14/12

Ουντινέζε-Νάπολι 14/12

Τζένοα-Ίντερ 14/12

Μπολόνια-Γιουβέντους 14/12

Ρόμα-Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μίλαν 31

Νάπολι 31

Ίντερ 30

Ρόμα 27

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 22 -15αγ.

Σασουόλο 20

Κρεμονέζε 20 -15αγ.

Αταλάντα 19 -15αγ.

Ουντινέζε 18

Τορίνο 17 -15αγ.

Λέτσε 16 -15αγ.

Τζένοα 14

Κάλιαρι 14 -15αγ.

Πάρμα 14 -15αγ.

Πίζα 10 -15αγ.

Βερόνα 9

Φιορεντίνα 6