Στην καταγγελία ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση κατά την διάρκεια του αγώνα της Αλ Ιτιφάκ με την Ντουμπάϊ Σίτι, για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προχώρησε ο Μάριο Μπαλοτέλι με ανάρτησή του στο Instagram.

«Σήμερα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα, δέχτηκα ρατσιστικές προσβολές σε αρκετές περιπτώσεις. Μου έλεγαν επανειλημμένα: «Εεεεε πήγαινε να φας μερικές μπανάνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός επιθετικός τονίζοντας ότι πρόκειται «για μία συμπεριφορά, που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, να δικαιολογηθεί ή να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία μας. Μιλάω για να επιστήσω την προσοχή σε αυτό, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους τους παίκτες που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο. Φτάνει πια».

Υπενθυμίζεται, ότι ο 35χρονος Ιταλός στράικερ εντάχθηκε το περασμένο μήνα στην Αλ Ιτιφάκ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β` κατηγορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε τρεις συμμετοχές με τη νέα του ομάδα έχει καταφέρει να βρει μία φορά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, στη νίκη με 3-1 σκορ επί της Γκαλφ Γιουνάιτεντ (10/2).