Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 100-82 της Μπεσίκτας στη Σόφια, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και ανέβηκε στο 3-2, υποχρεώνοντας τους Τούρκους στην 3η τους ήττα.

Η ομάδα του Ισραήλ κυριάρχησε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου έτρεξε επί μέρους σκορ 32-16. Ο Ζακ ΛεΝτέι ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους και 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Ελάιζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 ο Αμίρ Κόφι και ο Αντόνιο Μπλέικνι.

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