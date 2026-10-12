Η Βαλένθια έμεινε στο 2-2 με τη Σανταντέρ στο «Ελ Σαρδινέρο», για την 8η αγωνιστική της La Liga και παρέμεινε στην προτελευταία θέση με πέντε βαθμούς, ενώ η ομάδα της Καντάμπρια έφτασε τους οκτώ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ντανιέλ Ράμπα, όμως η Σανταντέρ απάντησε με τον Ζαμπίρι στο 32΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Ιβάν Μαρτίν στο 47΄. Ο Οτόρμπι διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 65΄, σώζοντας τον βαθμό για τη Βαλένθια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την απογοητευτική εικόνα της πορείας της.

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