Με εκτός έδρας νίκη επί της Οκζετπές με 1-0, συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, η Καϊράτ Αλμάτι, από την οποία θα φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου για την League Phase του Champions League.

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής (σ.σ. η Καϊράτ Αλμάτι έχει ένα ματς λιγότερο), η αντίπαλος των νταμπλούχων Ελλάδας, προηγήθηκε με τον Ζορζίνιο στο 8ο λεπτό, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν χρησιμοποίησε τους Αναρμπέκοφ, Αραντ (63` Μπαϊμπέκ), Γκρομίκο (90`+2` Σιρομπόκοφ), Ζορζίνιο, Κασαμπουλάτ, Μαρτίνοβιτς, Μάτα, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (63` Στανόγεφ), Σατπάεφ (89` Μπαγκντάτ) και Σορόκιν.