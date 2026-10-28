Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη της 9ης αγωνιστικής γράφτηκε στο «Λουίτζι Φεράρις» της Γένοβα, όπου η Τζένοα επικράτησε 2-0 της Γιουβέντους, θέτοντας ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου από πάρα πολύ νωρίς τη «γηραιά κυρία».

Μετά το μεγάλο «διπλό» της Μπολόνια που είχε προηγηθεί στο Μιλάνο, η οποία επικράτησε 4-2 της Μίλαν, σειρά πήρε η Τζένοα. Η «Γιούβε» δεν τα κατάφερε στη δεύτερη συνεχόμενη έξοδο μακριά από το Τορίνο, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα με 2-0 από τη Λέτσε.

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