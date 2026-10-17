Ο αγώνας ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της LaLiga, θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, μετά την διακοπή του στις 10 Οκτωβρίου, λόγω της επανειλημμένης ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Πρόκειται για την απόφαση του αθλητικού δικαστή των Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF).

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