Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο του ρέκορντμαν του Μαραθωνίου, Κέλβιν Κίπτουμ.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Μαραθωνίου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Κένυα, στις 23:00 τοπική ώρα (20:00 GMT) την Κυριακή (11/2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος ήταν μόνο 24 ετών έχασε τη ζωή του, σε έναν δρόμο μεταξύ των πόλεων Eldoret και Kaptagat στη δυτική Κένυα, περιοχή που είναι γνωστή ως βάση εκπαίδευσης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Κέλβιν Κίπτουμ: «έχασε τον έλεγχο του οχήματος και σκοτώθηκαν και οι δύο επιτόπου».

Αμέσως, ο νεαρός ρέκοντμαν μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο και εκεί επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ίδιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε τον Μαραθώνιο σε λιγότερο από 2 ώρες και 1 λεπτό και έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ των 2:00.35 στον Μαραθώνιο του Σικάγο τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Eliud Kipchoge.

Σε ανάρτηση του, στο Twitter, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Στίβου, Σεμπάστιαν Κόε είπε: ««Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι που πληροφορηθήκαμε την καταστροφική απώλεια του Kelvin Kiptum και του προπονητή του, Gervais Hakizimana. Εκ μέρους όλων των World Athletics στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαίκτες τους και το έθνος της Κένυας. Μόλις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Σικάγο, το μέρος όπου ο Kelvin σημείωσε το εξαιρετικό παγκόσμιο ρεκόρ του μαραθωνίου, μπόρεσα να επικυρώσω επίσημα τον ιστορικό του χρόνο. Ένας απίστευτος αθλητής που αφήνει μια απίστευτη κληρονομιά, θα μας λείψει πολύ».

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.

On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.

It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL

— Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024