Ο Λιονέλ Μέσι θα γίνει μέρος ενός σπάνιου αθλητικού φαινομένου καθώς θα παίξει στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, με την ομάδα της Major League Soccer να ανακοινώνει ότι η νέα εγκατάσταση θα έχει κερκίδα με το όνομα του!

Η «κερκίδα του Λέο Μέσι» στο στάδιο «Νου» θα τιμήσει τον 38χρονο αρχηγό της, καθώς ο σύλλογος σπάει την παράδοση κατά την οποία ανάλογοι φόροι τιμής αφορούν συνήθως τους παλαίμαχους μεγάλους ποδοσφαιριστές του αθλήματος.

«Παραδοσιακά, οι φόροι τιμής κοιτάζουν στο παρελθόν. Χτίζονται από τη νοσταλγία. Από τη μνήμη. Αυτό είναι διαφορετικό», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή. «Αυτό γεννιέται από το παρόν. Από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από αυτό που νιώθεις κάθε φορά που ο Λέο μπαίνει στο γήπεδο».

Ο σύλλογος πρόκειται να παίξει τον πρώτο του αγώνα στο στάδιο των 26.700 θέσεων στις 4 Απριλίου, όταν θα φιλοξενήσει την Όστιν. Έχοντας ενταχθεί στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, ο Μέσι έχει οδηγήσει την ομάδα, στην οποία συνιδιοκτήτης είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε τρία τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του League Cup το 2023, του Supporters’ Shield το 2024 και του MLS Cup πέρυσι.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είναι επίσης ο κορυφαίος όλων των εποχών της ομάδας σε γκολ (82) και ασίστ (53), σε 94 συμμετοχές.

Ο Μέσι σημείωσε το 900ό γκολ της καριέρας του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όντας ο δεύτερος εν ενεργεία παίκτης που φτάνει αυτό το ορόσημο, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.