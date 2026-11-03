Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ή αποκλεισμό 12 αγωνιστικών είναι ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο λόγω του ότι προκάλεσε το θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Ο Οβόνο βγήκε αρκετά μέτρα μακριά από το τέρμα του για να προλάβει τον ντε Μιγκέλ. ‘Ομως, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και συγκρούστηκε με τον παίκτη, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό, και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του.

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