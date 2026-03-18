Η Γιουβέντους ψάχνει για τερματοφύλακα και στράφηκε στη λύση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση και από την Ίντερ.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής θέλει να φύγει στο τέλος της σεζόν από το Μπέρμιγχαμ και την Άστον Βίλα και είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και στη Serie A, όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport».

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με τη Βίλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η διοίκηση μ’ ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.