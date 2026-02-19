Σημαντικό προβάδισμα για να βρεθεί στην φάση των «16» του Champions League απέκτησε η Μπόντο Γκλιμτ μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Ίντερ. Μέσα σε τέσσερα λεπτά στο β’ μέρος η πρωταθλήτρια Νορβηγίας μετέτρεψε το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 3-1 και, πλέον, η πρωτοπόρος της Serie A καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο Μιλάνο.

Ο τεχνικός των «νερατζούρι», Κριστιάν Κίβου, παραδέχθηκε πως η ομάδα του αιφνιδιάστηκε:

«Είναι κρίμα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Μας αιφνιδίασαν με δύο μεταβάσεις, γνωρίζοντας ότι θα το έκαναν αυτό και ότι είναι πολύ καλοί σε αυτό. Σε τρία λεπτά σκόραραν το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μειώσουμε τη διαφορά, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Έχουμε όμως ακόμα ένα παιχνίδι να παίξουμε».