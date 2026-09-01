Η Αργεντινή σταμάτησε για λίγο τον χρόνο της. Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα, βάζοντας τέλος σε μία πορεία 21 ετών που άφησε πίσω της 207 συμμετοχές και 125 γκολ. H είδηση, όσο κι αν ήταν αναμενόμενη μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία, έπεσε σαν κρύο ντους στη χώρα, όπως περιέγραψαν τα ίδια τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στον τελικό εκείνο, που κρίθηκε με το γκολ του Φεράν Τόρες υπέρ των Ισπανών, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίστηκε βασικός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, έπειτα από εκείνους της Βραζιλίας το 2014 και του Κατάρ το 2022, κλείνοντας τη διοργάνωση με οκτώ γκολ, μόλις ένα πίσω από τον πρώτο σκόρερ, Κιλιάν Εμπαπέ.

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