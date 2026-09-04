Η EuroLeague τοποθετήθηκε μετά τα δημοσιεύματα που αμφισβήτησαν τη διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η διοργανώτρια αρχή ξεκαθάρισε ότι ο προγραμματισμός παραμένει αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η νέα διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Etihad Arena, στο Άμπου Ντάμπι.

«Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σε διάφορα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, η EuroLeague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το Super Cup του 2026 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει ως έχει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η EuroLeague Basketball υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάδειξη του κορυφαίου επιπέδου του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω της νέας αυτής διοργάνωσης, αλλά και στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τις ομάδες, τους παίκτες και τους φιλάθλους.

Στο πρώτο Super Cup θα συμμετάσχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι, με τη διοργάνωση να διεξάγεται σε μορφή Final Four.