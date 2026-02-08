Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται μια ανάσα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος τις τελευταίες ημέρες, μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους είχε καταλήξει μέσω ανταλλαγής από τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε δυναμικά για την περίπτωσή του και κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια να τον φέρει στην Αθήνα, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του παίκτη, κάτι που άφησε να φανεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από σχετική ανάρτησή του στο Instagram.

Έτσι, ο Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται για επιστροφή στην Euroleague, με πιθανότερο προορισμό τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της.