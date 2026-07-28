Προσωρινή έδρα για να παίξει τους εντός έδρας αγώνες της, καλείται να βρει η Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς το «Βαγιέκας» θα κλείσει για να επισκευαστεί. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Μαδρίτης υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την υγεία των θεατών.

Φίλαθλοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για την κατάσταση του Estadio de Vallecas, το οποίο χτίστηκε το 1976 και ανήκει στην περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, η οποία επιτρέπει στη Ράγιο να το χρησιμοποιεί με παραχώρηση.

Μάλιστα, το ζήτημα αποτελεί πεδίο μακροχρόνιων τριβών μεταξύ των οπαδών και του ιδιοκτήτη Ραούλ Μάρτιν Πρέσα.

Ο Μαριάνο ντε Πάκο, περιφερειακός επικεφαλής αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού της Μαδρίτης, δήλωσε ότι η παραχώρηση του γηπέδου στη Ράγιο αναστέλλεται μετά τον έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας, οι οποίες απαιτούν επείγουσες εργασίες που αναμένεται να διαρκέσουν από δύο έως έξι μήνες για να ολοκληρωθούν.

«Προσπαθήσαμε να το επαναφέρουμε, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, και η έλλειψη συντήρησης έχει πιστοποιηθεί. Ο Σύλλογος δεν συμμορφωνόταν, επομένως οι Αρχές έπρεπε να αναλάβουν δράση», είπε.

Η έκθεση της κυβέρνησης ανέφερε τον κίνδυνο εμφάνισης κρουσμάτων ή πυρκαγιών, ασθενειών λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων, καθώς και ελαττωματικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και φωτισμό έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων προβλημάτων.

Οι εικόνες που επισυνάπτονται στην έκθεση, φαίνεται να δείχνουν σακούλες σκουπιδιών, μπουκάλια υγρού λιπάσματος, χαρτόκουτα, πλαστικές συσκευασίες, δοχεία μπογιάς και άλλα αντικείμενα στοιβαγμένα μέσα στο στάδιο.