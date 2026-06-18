Με το σκορ στο ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Τσεχία-Νότια Αφρική, που διεξήχθη στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου. Οι δύο ομάδες προέρχονταν από ισάριθμες ήττες στην 1η αγωνιστική από Νότια Κορέα και Μεξικό, οπότε οι αγώνες που ακολουθούν θα έχουν χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο. Το σκορ άνοιξε στο 6’ ο Σάντιλεκ για την Τσεχία και στο 83’ ισοφάρισε με πέναλτι για τη Νότια Αφρική ο Μοκοένα.

Ήταν η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μοναδική προηγούμενη ήταν το 1997, όταν είχαν αναδειχθεί ισόπαλες (2-2) στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών της FIFA.

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