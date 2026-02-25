Η Μπόντο Γκλιμτ σόκαρε την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Απέκλεισε με δύο νίκες την Ίντερ, προκρίθηκε στην φάση των «16» του Champions League και συνεχίζει να ονειρεύεται.

Ο αρχιτέκτονας του νορβηγικού θαύματος, Κιέτιλ Κνούτσεν, μίλησε για τον θρίαμβο της ομάδας του και δεν έβαλε όρια στους στόχους του.

«Δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Είμαστε στη φάση των “16”, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μιλάμε για στόχους, μόνο για την επιθυμία να αποδώσουμε και πώς να το κάνουμε. Το πάμε βήμα προς βήμα, εξελίσσοντας τους παίκτες, την ομάδα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε τον τρόπο μας να κάνουμε τα πράγματα και δεν πρέπει να το αλλάξουμε αυτό μεταξύ του αύριο και του επόμενου γύρου», δήλωσε μετά το θρίαμβο στο Μιλάνο.